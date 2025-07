Ce moniteur 10 bits couvrirait 98% de l’espace DCI-P3 et 100 % du sRGB, garantissant, selon le fabricant, un Delta E<2, validé par le label Calman Verified.

Il prendrait également en charge les normes HDR10 et VESA DisplayHDR 600. Asus annonce une surface d’affichage 145% plus étendue qu’un moniteur 4K de taille équivalente. Asus annonce vérifier chaque unité indépendamment via le logiciel Calman pour garantir une calibration fidèle à la promesse.