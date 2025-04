Parmi ses atouts les plus marquants, citons également la prise en charge du Dolby Vision, rare sur PC, ainsi qu’un commutateur KVM, un USB-C avec Power Delivery 90 W, et un DisplayPort 2.1a sans compression. Ajoutez à cela de nombreuses protections anti burn-in via le menu OLED Care (capteur de présence, nettoyage automatique de la dalle, décalage de pixels, etc.) et vous obtenez un moniteur particulièrement complet.