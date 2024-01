CES 2024 : Asus lève le voile sur sa nouvelle gamme d'écrans

Trois autres écrans gaming ont donc été montrés par Asus durant le CES 2024 ; l'un d'eux, le ROG Swift OLED PG39WCDM, semble être une simple mise à niveau de la marque et propose une dalle 39 pouces Ultrawide OLED proposant une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0.03 ms. Mais en y regardant de plus près, il s'agit là de l'écran ROG le plus incurvé jamais créé (avec une courbure de 800R) qui, cerise sur le gâteau, embarque la technologie Smart KVM permettant de contrôler deux appareils avec un seul écran. En clair, vous pourrez passer d'un ordinateur à l'autre sans changer d'écran … ni de clavier et souris.

Vient ensuite le modèle Swift OLED PG32UCDM qui peut se définir assez simplement comme le premier moniteur de la marque à proposer une dalle 4K 240 Hz et 32 pouces compatible Dolby Vision. Pour finir, Asus a également parlé de son ROG Swift OLED PG27AQDP, décrit comme le tout premier moniteur OLED ayant un taux de rafraîchissement natif de 480 Hz. Avec sa diagonale de 26.5 pouces et sa résolution QHD, Asus veut en faire un moniteur conçu pour les tournois et la recherche de performances.

Les quatre moniteurs cités sont compatibles HDMI 2.1. Deux d'entre eux seront lancés au premier trimestre 2024 (le PG39WCDM et le PG32UCDM) et les deux autres arriveront en deuxième partie d'année (le PG32UCDP et le PG27AQDP). Aucun prix n'a pour l'heure été annoncé.