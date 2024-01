CES 2024 : Razer présente son nouveau siège gaming, sa lampe pour écran et sa station d'accueil USB-C

Dire que le marché du siège gaming est saturé, c'est presque comme un pléonasme. Bon nombre de marques s'y sont mises, qu'elles soient habituées au marché des joueuses et joueurs ou non. Parfois accessibles, souvent très chers, pas toujours adaptés à toutes les morphologies ; il y en a pour tous les goûts et les différences peuvent être difficiles à percevoir.

Alors forcément, l'innovation se joue maintenant dans les détails. C'est exactement ce que fait Razer avec son Razer Iskur V2. S'il embarque les technologies habituelles, à savoir l'inclinaison à plus de 150°, des accoudoirs 4D (réglables de haut en bas, d'avant en arrière, de gauche à droite et de l'intérieur vers l'extérieur) et des coussins ou repose-tête réglables, c'est du côté du soutien lombaire qu'il faudra se tourner ici.

Intégré à l'intérieur du siège, le soutien lombaire du Razer Iskur V2 peut se régler de différentes façons grâce à une molette disposée sur le côté du siège. Il est de cette façon possible de faire pivoter le soutien, ainsi que de régler sa hauteur et sa profondeur. Tout ce beau monde permet de s'adapter à votre posture et la forme du bas de votre dos, pour gagner toujours plus en confort.