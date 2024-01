CES 2024 : Razer dévoile un coussin vibrant pensé pour améliorer l'immersion dans les jeux-vidéo

Derrière ce coussin se cache la technologie Razer Sensa HD Haptics, une technologie capable de contrôler différents actionneurs en même temps pour produire des retours haptiques à différents endroits ; exactement le fonctionnement du Project Esther. Mais cette technologie ne se limite pas à ça, elle a également été prévue pour coordonner plusieurs appareils compatibles. Imaginons donc une manette équipée, un peu comme les Joy-Con de Nintendo et leurs vibrations HD, ainsi qu'un casque et vous pourrez vous immerger comme jamais dans un jeu vidéo. Et pourquoi pas, à terme, y ajouter une fonctionnalité de massage pour se calmer après un boss un peu trop difficile dans Baldur's ?

Si cela n'est pas à l'ordre du jour, c'est sans nul doute l'un des projets de Razer pour les prochaines années. Il faudra néanmoins que les équipes de développement jouent le jeu et intègrent toute cette technologie à leurs productions, sans quoi il ne sera pas envisageable de ressentir les meilleures sensations possibles sur le coussin de la marque aux serpents. Fort heureusement, Razer Sensa HD Haptics est capable de produire des vibrations à partir de flux audio ; il est donc tout à fait imaginable d'en profiter dans des jeux non optimisés pour, mais aussi devant un film ou durant l'écoute d'une musique, le tout avec un temps de réponse de 20ms rendu possible par la connexion sans-fil 2.4 Ghz des produits équipés.

Puis, parce que cocorico, il est important de noter que Razer Sensa a été développée par l'entreprise Lilloise Interhaptics. Et c'est aussi grâce à leur SDK que la technologie de retour haptique sera utilisable par d'autres constructeurs désireux de proposer leur propre vision du setup gaming vibrant.