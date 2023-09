Switch 2 : Nintendo pourrait bien résoudre le Joy-Con Drift, et pour de bon cette fois !

Pour résoudre ce problème, Nintendo aurait l'intention d'utiliser des capteurs à effet Hall. Ceux-ci utilisent les variations du champ magnétique pour détecter les mouvements, éliminant ainsi le besoin de contact physique. Ces joysticks sont ainsi plus robustes et déjà utilisés par un certain nombre de fabricants tiers, qui proposent des kits de remplacement destinés à la Switch depuis quelques années.

S'il n'est pas certain que le géant japonais utilise cette technologie pour sa future console, il semblerait qu'il envisage de le faire à un moment ou à un autre. Et, espérons-le, le plus tôt possible, ce qui épargnerait bien des portefeuilles et des soirées jeux vidéo.