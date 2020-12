Doug Bowser, président de Nintendo of America, revient sur le « Joy-Con Drift » et les moyens de le limiter

Doug Bowser est ensuite revenu sur les perspectives d'avenir de la Nintendo Switch en 2021, infirmant par la même les rumeurs concernant une Switch Pro.

Tous les efforts de Nintendo vis-à-vis de sa console phare sont désormais focalisés sur l'évolution technologique à apporter aux consoles existantes, la Switch et la Switch Lite. « La technologie est notre mot d'ordre : comment améliorer l'expérience de jeu et avec quelle plateforme. Nous sommes sur une excellente lancée avec nos consoles Switch et Switch Lite et nous entendons poursuivre sur cette voie et les améliorer », a déclaré le président de la firme.

Selon les propos de Doug Bowser, le futur proche des consoles de Nintendo reposera donc plutôt sur une consolidation et une amélioration des acquis de la marque que sur le développement d'une nouvelle itération.