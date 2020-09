L'UFC-Que Choisir porte plainte contre Nintendo pour "obsolescence programmée" des manettes Switch

Pour mieux comprendre l’origine de la panne, l’association a demandé une expertise en laboratoire sur plusieurs manettes défectueuses, certaines récentes et d’autres non. Les experts ont relevé deux dysfonctionnements importants : « Une usure prématurée des circuits imprimés », ainsi qu’un « défaut d’étanchéité qui entraîne une quantité inquiétante de débris et poussières au sein du joystick, dont l’origine paraît être à la fois interne et externe ».