Une manette Xbox immunisée au drift des sticks ? Oui, maintenant ça existe

Au-delà de cette nouveauté, on trouve une manette Xbox filaire par USB-C on ne peut plus classique, compatible Xbox One, Xbox Series X|S et PC avec une prise audio 3,5 millimètres. Elle dispose ceci dit de deux boutons programmables à l'arrière, par ailleurs équipés d'un système de verrouillage visant à en empêcher une activation accidentelle.