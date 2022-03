8BitDo dévoile "la manette Xbox ultime" : filaire, programmable, pas chère

Chez 8BitDo, on ne se contente pas de mettre au point des manettes rétro modernisées, et l'on se penche aussi sur nos consoles contemporaines. La preuve avec cette nouvelle manette Xbox, baptisée en toute sobriété « Ultimate Xbox Controller » et affichée à 45 dollars. Une manette filaire taillée pour les consoles Xbox, mais aussi l'univers PC.