Il existerait une manette Xbox Series Elite en blanc, quelque part

Saluée pour ses matériaux de qualité, sa personnalisation poussée et son ergonomie impeccable, la Xbox Elite Series 2 demeure aujourd'hui l'un des mètres étalons en matière de manette… à condition d'y mettre le prix. Mais la belle a maintenant trois ans, et si elle fait le bonheur de ses utilisateurs sur PC, Xbox One et Xbox Series X |S, du changement serait de bon aloi.

Or, alors que l'on attendait éventuellement une Xbox Elite Series 3, il semblerait que Microsoft ait d'autres plans pour sa manette haut de gamme.