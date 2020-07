Xbox Series X : une manette blanche fuite en photo et tease une console du même coloris

The Verge a eu l’occasion de discuter avec l’utilisateur de Reddit avant que celui-ci supprime son compte. D’après lui, la console accompagnant la manette était également blanche, mais elle était « plus carrée et le bouton Xbox semblait plus gros dessus ».

L’invité aurait également pu lancer quelques jeux sur la console, et confirme que l’interface de la future console est identique à celle de l’actuelle Xbox One.

Mais ces informations, si elles étaient avérées, ne sauraient confirmer que la Xbox Series X sera disponible en blanc. Et encore moins l’existence d’une hypothétique Xbox Series S dont Microsoft n’a pour le moment pipé mot. En revanche, The Verge rappelle qu’en 2013, Microsoft avait récompensé ses employés ayant travaillé à la conception de la Xbox One en leur confectionnant une édition blanche exclusive de la console de salon.