La Xbox Series S disponible à prix choc pour les soldes 🔥

Avec la Xbox Series S, Microsoft vous propose une console next-gen adapté aux gamers de tous âges et de tous niveaux. Pour cette machine, le constructeur a fait une petite concession en supprimant le lecteur Blu-Ray de la machine. Il vous faudra télécharger vos jeux depuis le Xbox Store. En quelques minutes seulement vous êtes parés à découvrir les derniers titres next-gen, c'est encore plus rapide que d'aller au magasin.

La Xbox Series S vous permet également d'accéder au Xbox Game Pass, l'offre par abonnement bulldozer du constructeur qui vous propose des centaines de titres accessibles d'un clic. Microsoft propose ses exclusivités dès le jour de leur sortie, mais également les jeux Bethesda et bientôt les titres Activision-Blizzard une fois le rachat de l'éditeur validé. L'option Smart Delivery vous permet également de récupérer vos jeux acheter sur Xbox One dans leurs versions adaptées pour la nouvelle console Microsoft.

La console intègre un SSD de 256 Go vous permettant d'accéder rapidement à vos titres, de réduire les chargements mais également de profiter de graphismes saisissants et toujours plus réalistes. Ce disque permet enfin la fonctionnalité "Quick Resume", qui vous permet de changer de jeu immédiatement en reprenant exactement là où vous vous étiez arrêté, une exclusivité seulement présente sur les dernières Xbox.