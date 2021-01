CES 2021 : Un projet de masque high-tech et un autre de fauteuil chez Razer

À côté du masque, Razer a dévoilé au CES le projet Brooklyn. Là, il s'agit de poursuivre dans la voie tracée par Iskur, son premier fauteuil gaming présenté en octobre dernier. Project Brooklyn se veut plus ambitieux et il ne s'agit plus d'un simple fauteuil, mais d'une station de jeu, comme vous pouvez vous en doutez avec les illustrations de cette brève.

Ainsi, Razer a-t-il équipé Brooklyn d'un plateau / réceptacle pour accueillir le clavier du PC. En revanche, il n'est pas question de placer son écran sur la structure : Brooklyn dispose de son propre affichage 60 pouces. Il est amovible et fixé sur un support placé au-dessus du joueur : surround, l'écran englobe alors l'utilisateur qui se retrouve encore davantage plongé au cœur de l'action qu'avec un moniteur incurvé.

Pour pousser l'immersion plus loin encore, Razer a imaginé des retours haptiques sur différents emplacement du fauteuil. Sur le papier, Brooklyn a de quoi séduire. On reste toutefois dubitatif face au coût de la solution qui doit intégrer son propre moniteur… et pas n'importe lequel. Enfin, Razer sera-t-il en mesure de convaincre les développeurs d'exploiter les spécificités de son produit ? Rien n'est moins sûr.