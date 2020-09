Razer annonce sa RazerCon 2020, le 10 octobre intégralement en ligne

Razer promet un show « à l'américaine », avec un spectacle de réalité mixte, présenté par le P.-D.G. de la marque, devant la skyline de Singapour. Le tout sera retransmis via Facebook, YouTube, Twitter et Twitch.

L'occasion d'avoir des nouvelles de certains titres comme Torchlight 3 ou encore Vampire : The Masquerade Bloodlines 2, de l'adaptation sur grand écran de Mutant Year Zero: Road to Eden, et même d'assister à un mini concert du groupe DragonForce, bien connu des joueurs de Guitar Hero 3, dont les doigts se souviennent encore de Through the Fire and the Flames…