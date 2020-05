Razer déploie des distributeurs automatiques de masques à Singapour

C'est en jouant sur l'aspect de l'hygiène et de la sécurité que Razer espère apporter sa contribution à la lutte contre le coronavirus. La firme a lancé une opération, #RazerForLife, le mardi 12 mai, qui s'étendra jusqu'au 2 juin 2020 et par laquelle elle va pouvoir distribuer jusqu'à 5 millions de masques chirurgicaux, gratuitement, à l'ensemble de la population de Singapour.

La distribution s'opérera d'ailleurs grâce à 20 distributeurs automatiques disséminés un peu partout dans la ville-État. Ils seront mis à la disposition des singapouriens et résidents âgés de plus de 16 ans, dans plusieurs centres commerciaux et zones stratégiques de coworking, qui drainent énormément de personnes.

Pour assurer leur bonne distribution, le fabriquant d'équipements de gaming a mis en place un système on ne peut plus simple, qui nécessite de télécharger l'application Razer Pay (disponible sur Android et iOS) et de vérifier son compte pour recevoir un coupon de masque sous forme de QR code, qu'il suffit ensuite de scanner sur le distributeur pour récupérer le masque, comme une banale bouteille ou une vulgaire barre chocolatée.