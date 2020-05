La Poste : la plateforme de vente de masques s'étend aux autoentrepreneurs, libéraux et associations

Depuis le 2 mai, La Poste mettait à disposition des TPE et PME de moins de 50 salariés la plateforme masques-pme.laposte.fr, qui permet aux patrons français de commander des masques lavables pour faire face au coronavirus. Le site est à présent étendu aux associations, autoentrepreneurs, professions libérales et agricoles. Et ce à compter du lundi 11 mai 2020.