Des données collectées par GoDaddy et analysées par l'UCLA Anderson Forecast sur plusieurs années ont permis d'identifier les tendances des entreprises numériques et de cerner les effets de la croissance des infrastructures Internet. Cette étude approfondie offre un éclairage inédit sur l'impact économique de l'amélioration de l'accès au haut débit, en particulier pour les petites structures, qui a permis la création de près de 300 000 emplois aux États-Unis entre avril 2020 et mars 2024.