French Tech : les start-up résistent à la crise ? Mieux, leur chiffre d'affaires augmente

Plus qu'une simple résilience, on peut parler de performance pour les start-up de la French Tech. Les pépites françaises ont, pendant et après le plus fort de la crise de la COVID-19, vu leur chiffre d'affaires progresser de 23 %, entre 2020 et 2021 plus précisément. Et si une petite alerte réside en ce que la part des revenus générés à l'étranger a chuté (passant de 36 à 31 %), une bonne partie des dirigeants de ces jeunes pousses prévoit de multiplier par deux le chiffre d'affaires de leur entreprise en 2022.