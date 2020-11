Next 40 et French Tech 120 : nouvel appel à candidatures, mais même recette

Chaque entreprise qui intégrera la promotion 2021 du programme pourra bénéficier, pendant un an, d'un dispositif mis au point pour les aider à vivre et à rendre bénéfique leur hyper-croissance. Cela passe d'abord par une visibilité renforcée grâce à l'environnement French Tech, notamment au sein des délégations officielles à l'étranger. Mais aussi par une offre de services spécifique qui peut aller de l'accès au financement au recrutement, en passant par le développement international, le tout avec l'aide des services publics et des administrations partenaires. Puis le programme permet de sonder les différents besoins des 120 entreprises de façon, plus tard, à adapter la politique publique et la réglementation entrepreneuriale aux conditions et aux exigences du marché.