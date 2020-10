Focus sur la "GreenTech innovation", le réseau de start-up qui prône la transition écologique

La GreenTech innovation, portée par le ministère de la Transition écologique, vise à développer à la fois de nouveaux usages et services que les citoyens pourront adopter, et ce grâce à l'étude et à l'exploitation des données ouvertes et des outils numériques. Avec le soutien de l'État et d'incubateurs, de nombreuses start-up tournées vers les questions environnementales et la transition écologique forment aujourd'hui un collectif, une communauté de la GreenTech innovation, qui vient remplacer le label GreenTech Verte. Étudions plus en détails sa structure.