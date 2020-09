La France classée 12ème de l'index mondial sur l'innovation

« Il est désormais plus facile de créer une start-up en France et de trouver des financements. Le coût de tout ce qui est lié à l'embauche et au licenciement est très élevé, que ce soit pour la puissance publique ou les entreprises », poursuit Bruno Lanvin, qui espère toutefois que la France arrivera désormais à se stabiliser dans ce classement et juge qu'il y a eu « trop de variations dans le passé », au fil des changements sociaux liés à l'innovation.