Nantes, désignée capitale européenne de l'innovation 2019

Nantes, berceau de start-up innovantes

La deuxième ville française mise à l'honneur par la Commission européenne en deux ans

🎙 La décla' :



« Nantes offre un excellent exemple de la manière dont une ville peut mobiliser ses citoyens pour relever des défis tels que l'efficacité énergétique, le vieillissement de la population, la transformation numérique et l'inclusion sociale ». Carlos Moedas, commissaire pour la recherche, la science et l'innovation.

Source : Communiqué de presse

C'est un Cocorico que nous vous offrons sur Clubic pour débuter cette semaine. À l'occasion des journées européennes de la recherche et de l'innovation, qui avaient lieu à Bruxelles de 24 au 26 septembre, la ville de la Nantes a pu se voir décerner le titre de capitale européenne de l'innovation européenne par la Commission européenne. La sixième commune de France était en concurrence avec Anvers (Belgique), Bristol (Royaume-Uni), Espoo (Finlande), Glasgow (Royaume-Uni) et Rotterdam (Pays-Bas). Dans le cadre du plan Horizon 2020 , la cité des Ducs a reçu une prime de 1 million d'euros de l'UE.Un jury indépendant, composé d'experts issus de diverses universités et entreprises ou provenant des secteurs civil et associatif, ont d'abord sélectionné les cinq finalistes, parmi les 28 villes participantes, avant d'élire Nantes comme capitale européenne de l'innovation 2019.La ville française est reconnue comme étant le berceau de plusieurs start-up et entreprises du secteur du numérique qui contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. La préfecture de la région Pays de la Loire a, ces dernières années, mené et encouragé plusieurs politiques et projets innovants.Parmi les importants chantiers nantais, on pense notamment aux grands débats organisés dans la ville, qui ont réuni 55 000 participants et débouché sur 33 engagements ambitieux destinés à pousser la transition énergétique.Tout le monde a également en tête le Nantes City Lab, qui accompagne les innovateurs dans leurs tests de nouvelles solutions en leur fournissant des infrastructures physiques et numériques. Les exemples les plus célèbres étant cette maison d'habitat social construite grâce à l'impression 3D ou la navette autonome alimentée grâce à une poste photovoltaïque.Nantes accompagne ses start-up et entreprises en croissance rapide en attirant des talents et technologies de rupture dans le cadre du programme Nantes Capitale French Tech. La ville possède aussi un incubateur, Eco-innovation factory, qui porte des projets comme la collecte par vélo-remorque des déchets organiques des restaurants et des bureaux, pour favoriser le compostage de proximité.Ce prix de la capitale européenne de l'innovation existe depuis 2014. Il a déjà consacré, Barcelone (2014), Amsterdam (2016), Paris (2017) et Athènes (2018).