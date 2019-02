L'UE va investir 20 milliards par an pour développer l'usage de l'intelligence artificielle

Les investissements annuels dans l'IA devront atteindre les 20 milliards d'euros

L'UE veut des sites d'expérimentation mis à dispositions des acteurs européens de l'IA

Une lutte contre la fuite des talents

Le 7 décembre 2018,avait présenté son. Une semaine plus tard, le Conseil européen rendait ses conclusions et insistait sur le fait qu'un marché unique doit évoluer en pensant à la pleine intégration de la transformation numérique, intelligence artificielle comprise. Le 18 février 2019, les 28 ministres de l'UE ontcoordonné destiné à propulser l'IA dans la zone. Le plan , comme le souligne, docteur en droit public, chercheur et ancien conseiller ministériel, repose sur trois piliers : a«». L'objectif de l'UE est de, et de contribuer àcomme la lutte contre la criminalité, l'amélioration de la cybersécurité, l'anticipation des catastrophes naturelles, la transition énergétique ou la guérison des maladies.Pour y parvenir, les investissements publics et privés dans l'IA réalisés au sein même de l'Union européenne vont devoir être sérieusement augmentés pour atteindre lesD'ici là, l'Union devra franchir différentes étapes successives. D'abord, la Commission a porté les investissements dans l'IA à 1,5 milliard d'euros pour la période de 2018-2020. Le programme-cadre « Horizon 2020 » est en nette augmentation par rapport à la période 2014-2017 (+70 %). Ensuite, et si la synergie entre le privé et les États membres s'opère, le total des investissements annuels dans l'UE pourrait atteindre les 7 milliards d'euros sur cette période 2018-2020.La Commission européenne, qui soutient des projets pilotes et des expériences à grand échelle sur le sol européen, milite pourqui puissent être ouverts et rendus disponibles à tous les acteurs européens.Pierre Berthelet rappelle que la majorité des États membres font face à une véritable. 600 000 postes seraient vacants d'experts en la matière. Les offres d'emploi étant souvent plus intéressantes à l'étranger, on dénombrait quelques 240 000 européens en poste dans la Silicon Valley en 2017.Les pays de l'Union européenne doivent donc faire en sorte de retenir leurs talents. Cela passera notamment par un soutien de la Commission destiné aux maîtrises et aux doctorats en IA, et par une collaboration renforcée entre les centres d'excellence en recherche dans l'IA et les programmes de recherche et d'innovation de l'UE.L'intelligence artificielle devra, enfin, remporter, et gagner la confiance de la population. La Commission a nommé un groupe d'experts indépendants de haut niveau chargé de développer un projet de lignes directrices en matière d'éthique en IA, indique Pierre Berthelert.