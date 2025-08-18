L'intelligence artificielle peut s'avérer très utile, mais elle n'a décidément pas toutes les réponses, surtout en matière de santé. Un sexagénaire américain en a fait les frais de manière spectaculaire, en remplaçant le sel de table par une substance toxique, sur les conseils du bon ChatGPT. Son expérience personnelle s'est ainsi transformée en véritable cauchemar médical, de quoi alerter sur les dangers d'une confiance aveugle envers les algorithmes qui guident de plus en plus notre quotidien.