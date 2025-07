Après les métiers de service, Sam Altman a évoqué un domaine bien plus sensible. Il a expliqué que ChatGPT délivre des diagnostics plus fiables que la plupart des médecins en exercice. « Aujourd’hui, ChatGPT, d’ailleurs, offre la plupart du temps de meilleurs résultats ; c’est un meilleur diagnostic que la plupart des médecins du monde », a-t-il déclaré.

Il évoque une compétence qui surpasse celle d’un professionnel humain dans l’identification des symptômes et la recommandation de traitements. Il ajoute ensuite qu’il continue, à titre personnel, à consulter un médecin. Non parce qu’il doute des capacités de l’outil, mais parce qu’il tient à conserver un lien avec un praticien. Ce détail ne remet pas en cause l’affirmation principale. Il insiste sur la qualité des résultats produits par l’IA, pas sur une éventuelle dépendance émotionnelle ou sociale.

Sam Altman ne fournit pas d’exemple clinique, ni de données précises dans cette intervention. Il ne cherche pas à convaincre par des chiffres, mais par la clarté de son discours. L’idée exprimée est simple : la machine peut dépasser le spécialiste. Et dans certains cas, elle le fait déjà.

Une étude du Massachusetts General Hospital, publiée en août 2023 sur le Mass General Brigham, a comparé les réponses de ChatGPT à celles de médecins urgentistes sur 200 cas types. Les panels de vérification ont jugé que 78 % des diagnostics proposés par l’IA étaient plus précis ou mieux formulés que ceux des professionnels consultés.