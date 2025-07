Depuis l'explosion de l'intelligence artificielle, la technologie a été mise à l'essai dans de nombreux domaines, où elle semble avoir un avenir prometteur. C'est notamment le cas du secteur médical, avec d'un côté, des médecins qui ont de plus en plus tendance à solliciter les chatbots, et de l'autre des outils développés à des fins spécifiques pour la santé - à l'image de l'IA utilisée pour tracer les contours d'organe en oncologie. Et aujourd'hui, on a un nouvel exemple de comment l'intelligence artificielle pourrait nous faire avancer dans le médical !