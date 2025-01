L'intelligence artificielle fait rêver de nombreuses personnes, tellement elle semble pouvoir être utilisée par tout le monde, et dans presque tous les secteurs d'activités. Mais il y a peu de domaine qui devraient plus bénéficier des avancées de l'IA que la santé. De nombreux médecins sont ainsi déjà des utilisateurs réguliers de ChatGPT, alors que des projets plus spécifiques essayent d'appliquer l'intelligence artificielle à la détection de pathologies précises. Certains se concentrent sur les AVC, et d'autres, comme aujourd'hui, sur la démence.