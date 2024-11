L'intelligence artificielle générative marque une rupture profonde avec les systèmes traditionnels. Les précédents outils d'IA, comme ceux analysant les mammographies pour le dépistage du cancer du sein, étaient conçus pour exceller dans une tâche précise. La nouvelle génération, elle, entraînée sur des quantités colossales de données, est dotée de capacités génériques qui peuvent générer textes, images ou sons selon les besoins.

C'est justement cette polyvalence qui séduit les médecins : ils rédigent les comptes-rendus post-consultation, aident à la prise de décision clinique et produisent des documents plus compréhensibles pour les patients, comme les résumés de sortie d'hospitalisation ou les explications relatives aux traitements thérapeutiques. Face aux problèmes que rencontrent les systèmes de santé européens, on peut comprendre l'enthousiasme des praticiens et des décideurs qui voient en l'IA une clé pour moderniser les services médicaux.

Cependant, cette flexibilité qui apparaît comme presque illimitée soulève une question fondamentale de sécurité sanitaire. Comment s'assurer qu'un outil non conçu pour cet usage peut être utilisé sans risque dans le domaine médical ? Les experts soulignent que contrairement aux applications traditionnelles, dont on peut précisément évaluer la fiabilité pour une tâche donnée, ces systèmes échappent aux méthodes classiques d'évaluation de sécurité. Leurs capacités, qui semblent limitées uniquement par l'imagination de l'utilisateur, rendent leur encadrement particulièrement complexe.