DoctorGPT réussit le test de médecine aux US : faut-il revoir les études de médecine pour en tirer parti ?

Cette récente réussite peut être l'occasion de repenser intégralement les programmes d'études proposées en médecine aux USA. En effet, intégrer l'usage de l'intelligence artificielle de manière proactive tout au long du cursus d'études pourrait être une approche envisageable. En effet, DoctorGPT n'est pas le seul à avoir montré des capacités étonnantes, et de nombreuses applications de l'IA dans le domaine de la médecine sont déjà explorées. Par exemple, le modèle développé par Brainomix pour le traitement des AVC, e-Stroke, présente déjà des résultats très concluants. Les gouvernements et institutions officielles de différents pays et des entreprises privées travaillent déjà de concert pour accélérer les progrès dans le domaine. C'est déjà le cas au Royaume-Uni, aux USA et en France.