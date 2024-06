Un simple sourire et un smartphone suffisent à cette IA pour détecter un AVC

Quand on parle d'AVC, la question centrale est toujours « en combien de temps le patient sera-t-il pris en charge ? » Plus tôt les médecins savent qu'ils doivent traiter un AVC, plus grandes sont les chances de garder en bonne santé le patient. C'est dans cette idée que des chercheurs de l'université d'État de Sao Paulo et de l'école d'ingénierie RMIT ont mis au point un système d'IA utilisable sur smartphone, et qui, en tournant la caméra vers le patient, est capable de détecter de potentiels signes d'AVC.

« Nous avons mis au point un outil simple pour smartphone que les ambulanciers peuvent utiliser pour déterminer instantanément si un patient est en phase post-AVC et en informer l'hôpital avant que l'ambulance ne quitte le domicile du patient » s'enthousiasme le professeur Dinesh Kumar. Un système qui possède un taux de précision impressionnant de 82%.