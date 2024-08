Au cœur de cette prouesse technologique se trouve une biopuce utilisant une technologie électrocinétique de pointe, qui peut utiliser des courants électriques pour manipuler, séparer ou détecter les molécules biologiques. Sa mission : traquer les biomarqueurs spécifiques du glioblastome, en l'occurrence les récepteurs du facteur de croissance épidermique (EGFR) surexprimés dans certains cancers.

« Les vésicules extracellulaires ou exosomes sont des nanoparticules uniques sécrétées par les cellules. Elles sont grandes - 10 à 50 fois plus grandes qu'une molécule – et elles ont une faible charge. Notre technologie a été spécifiquement conçue pour ces nanoparticules, en utilisant leurs caractéristiques à notre avantage » explique Hsueh-Chia Chang, professeur à Notre Dame et auteur principal de l'étude.

L'équipe de recherche a dû surmonter un double obstacle : différencier les EGFR actifs des inactifs, et concevoir une technologie à la fois sensible et sélective. Pour y parvenir, ils ont développé un capteur électrocinétique miniature, pas plus grand que la bille d'un stylo à bille, capable de former des liaisons multiples avec les vésicules extracellulaires présentes dans le sang. Cette approche novatrice amplifie ainsi considérablement la précision du diagnostic.

Selon Satyajyoti Senapati, professeur en génie chimique et biomoléculaire à l'Université Notre Dame, lui aussi auteur de l'étude, leur dispositif est unique. « Notre capteur électrocinétique nous permet de faire des choses que les autres diagnostics ne peuvent pas […] Nous pouvons analyser directement le sang sans traitement préalable pour isoler les vésicules extracellulaires, car notre capteur n'est pas perturbé par d'autres particules ou molécules. Il génère peu d'interférences, ce qui rend notre technologie plus performante pour la détection des maladies par rapport à d'autres solutions ».