Alzheimer : des chercheurs développent un test qui pourrait révolutionner la détection de la maladie

La détection de la maladie d'Alzheimer par le biais d'un test sanguin pourrait révolutionner le protocole actuellement établi. Moins coûteux à réaliser qu'une imagerie cérébrale et bien moins douloureux qu'un acte de ponction lombaire pratiqué en ce sens, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer pourrait s'en voir facilité. En effet, bien que cette pathologie soit la forme de démence la plus fréquemment rencontrée, établir un diagnostic peut se révéler complexe, notamment à son premier stade.

Les méthodes actuelles pour la détecter consistent à analyser des biomarqueurs spécifiques. La recherche s'oriente vers la neurodégénérescence, un processus qui altère le fonctionnement du cerveau par des pertes et des dommages causés aux neurones et aux connexions.

Plutôt que de comparer méticuleusement un ensemble de clichés issus d'examens d'imagerie cérébrale, et pour remplacer le dosage destiné à l'étude des biomarqueurs impliqués dans le développement de la maladie, une équipe de chercheurs propose une nouvelle solution plus rapide et plus accessible. Sans compter les délais d'obtention d'un rendez-vous, le professeur Thomas Karikari explique que même aux États-Unis, de nombreux patients n'ont pas accès à certains appareils médicaux dont font partie les technologies IRM et PET-scan. Selon lui, il s'agit de l'un des freins majeurs à la détection de la maladie.