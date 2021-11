GreenTropism promet de détecter les malades Covid-19 plus vite avec de l’or et de l’IA (et un spectromètre)

La société GreenTropism, fondée en 2014 et spécialisée dans l'édition de logiciels et de composants logiciels pour la spectroscopie grand publique et industrielle, est aujourd'hui soutenue par des business angels et des family office, qui ont jusque-là investi 3 millions d'euros. Pour 2022, elle espère une importante levée de fonds pour gagner en épaisseur et attaquer le marché avec des armes un peu plus robustes. Elle devrait, sur le plan technique, aboutir à la mise au point d'un kit de diagnostic à destination des laboratoires d'analyses médicales, commercialisé en 2022. Elle vient d'intégrer la pépinière d'entreprises de la Métropole de Rouen, Seine Biopolis.