Microsoft dévoile Premonition, un système de détection des menaces microbiennes à grande échelle

Au-delà des maladies, le réseau permettrait d'anticiper l'arrivée de nouvelles populations de moustiques dans une région. Douglas Norris, entomologiste et professeur de microbiologie moléculaire et d’immunologie à l’Université Johns Hopkins, se dit enthousiaste, déclarant : « Imaginez si vous aviez un système de prévision qui montre que de nombreux moustiques vont arriver dans quelques jours, en se basant sur toutes ces données. Vous pourriez alors vous protéger et les vaporiser avant qu'ils ne piquent, évitant de grosses proliférations de moustiques qui pourraient ensuite entraîner la transmission de maladies ».

Selon l'expert, c'est là une approche « plus saine pour les humains et pour l'environnement ». Mais elle est également plus intéressante sur le plan économique, la crise de la Covid-19 ayant souligné les limites budgétaires des départements de santé publique du monde entier.

Le projet de Microsoft n'est toutefois pas né avec la pandémie du nouveau coronavirus. L'enseigne a commencé à y réfléchir en 2014, suite à l'épidémie d'Ebola, et a débuté ses essais en 2016, suite à l'épidémie du virus Zika. À l'époque, une dizaine de robots avait été déployée, celle-ci devant aider à déterminer la localisation des moustiques vecteurs de maladie.

Aujourd'hui, le projet développé dans le comté de Harris, au Texas, a mûri. Pour Ethan Jackson, la prochaine étape consiste à être en mesure de prévoir « où et quand la prochaine menace pourrait émerger, non pas dans les 24 heures, mais disons, dans un mois. Et pour ce faire, nous refactoriserons, repenserons les modèles épidémiologiques ».