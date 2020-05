Covid-19 : Verily, la filiale de Google, se lance à la recherche d'anticorps

Filiale d'Alphabet spécialisée dans la santé, et société sœur de Google, l'enseigne Verily vient d'annoncer le lancement d'une étude visant à aider la recherche de traitements contre le coronavirus.

L'étude s'appuiera sur Project Baseline , un site dont la première version a été lancée il y a quelques semaines par Google et censé participer au dépistage.

À l'heure actuelle, les professionnels de santé utilisent des tests sérologiques, c'est-à-dire qu'ils testent les anticorps d'une personne afin de déterminer si celle-ci est guérie du coronavirus et a développé une immunité. Beaucoup attendent de ces tests. Comme le rappelle RTL, de plus en plus d'États réfléchissent à la mise en place d'un « passeport d'immunité », un permis de circuler librement s'adressant aux personnes guéries sur la base de tests sérologiques.