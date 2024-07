Nanomade, la startup qui transforme toutes surfaces en capteur tactile, installe son usine à Toulouse

MattS32

JeXxx: JeXxx: Même pour un clavier d’ordinateur, perdre cette sensation de toucher me freinerais.

+1000 !

À l’occasion de mon premier stage, j’avais bossé dans un hôpital qui évaluait le clavier Tactys, un clavier tactile en verre. C’était le top pour le milieu hospitalier d’un point de vue hygiène, car bien moins salissant et bien plus facile à nettoyer et désinfecter.

Mais pour le confort sur des longues sessions de frappe, c’était juste la catastrophe.

Le plus gros problème n’était même pas l’absence de sensation de toucher (ça on peut y palier en regardant le clavier, c’est un peu moins efficace, mais de toute façon beaucoup de gens ne savent pas taper sans regarder…), mais plutôt l’absence d’amortissement de la frappe. Toute l’énergie passait du coup dans les articulations des doigts, et après une longue session c’était douloureux, sauf à taper beaucoup plus lentement pour ne pas avoir de chocs…

Si le clavier existe toujours aujourd’hui, c’est pour une raison On pourrait penser que c’est le coût aussi, mais une dalle tactile sans écran ne coûte pas forcément beaucoup plus cher qu’un clavier… les matériaux sont peut-être un peu plus chers, mais le coût d’assemblage l’est beaucoup moins…