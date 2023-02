Mentalista : il a 28 ans, invente le Siri de la pensée, et c'est bluffant !

Il y a quelques années, Bastien Didier s'était lancé le défi de créer la première start-up française spécialisée dans la recherche et le développement d'interfaces cerveau-environnement, Mentalista. Il s'est alors entouré d'une équipe composée d'experts en ingénierie, design et computer science. En 2017, il a pu développer sa technologie propriétaire (hardware ET software) qui permet à la fois de recueillir, de sécuriser, d'analyser et d'actionner les ondes cérébrales dans le but de piloter des objets connectés par la pensée.