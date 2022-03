Contrôler un ordinateur avec son cerveau ? C’est la promesse de la startup NextMind, rachetée par Snap

Les 20 salariés conserveront leurs postes et travailleront toujours en France mais pour le Snap Lab, s’occupant du développement des lunettes Spectacles et d’un futur drone. L’entreprise américaine espère d’ailleurs intégrer la technologie d’interface d’ordinateur cérébrale de NextMind dans la prochaine version de ses lunettes AR. L’acquisition de la start-up française devrait permettre au groupe américain de se renforcer sur le secteur de la réalité augmentée, sur lequel elle ne cesse d’investir et de miser, mais aussi de prendre de l’avance sur quelques-uns de ses concurrents comme Meta et Apple.