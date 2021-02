Snapchat prévient ses actionnaires que la prochaine mise à jour d’iOS risque de ralentir sa croissance

Mais si les projections ne sont pas bonnes, Snapchat ne donne pas l’impression d’être opposé aux projets d’Apple. En réalité, Jeremi Gorman, Chief Business Officer de l’entreprise, explique travailler avec Apple pour préparer et éduquer ses clients aux changements qui se préparent.

Selon CNBC, Snap serait aussi en train d’investir massivement afin d’axer davantage le ciblage publicitaire sur des données first-party, c’est-à-dire récupérées au sein de l’application. Pour rassurer ses annonceurs, l'application au petit fantôme leur promet aussi plus d’opportunités de mettre en avant leurs produits et services auprès des utilisateurs de Snapchat — sans plus de précision.

« La vérité est que nous admirons Apple, et nous croyons qu’ils essaient de faire ce qu’il faut pour leurs clients, a déclaré Jeremi Gorman. Leur volonté de protéger la confidentialité est alignée avec nos valeurs et la façon dont nous avons bâti notre entreprise depuis ses débuts. » Mais la responsable commerciale ne porte pas d’œillères pour autant. « Dans l’ensemble, nous nous sentons préparés pour ces changements, mais les changements dans cet écosystème sont généralement perturbateurs et leur issue est incertaine. »

Une attitude qui tranche avec celle adoptée par Facebook depuis que l’entreprise a été informée des plans d’Apple concernant l’accès à l’identifiant publicitaire. La semaine dernière, l’entreprise de Mark Zuckerberg a fait savoir qu’il comptait intenter une action en justice contre Apple au motif d’un abus de position dominante.