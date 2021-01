CES 2021 : Boarding Glasses, les lunettes françaises qui combattent le mal des transports

On notera, par ailleurs, qu'elles ne conviennent pas aux enfants de moins de 10 ans et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, il y aurait un problème de confort évident, puisque les lunettes sont de taille unique. Ensuite, on sait que la vision périphérique des enfants n'arrive pas à maturité avant 9-10 ans. En revanche, il est possible de porter ses Boarding Glasses au-dessus des montures de vue. Outre sur le site internet de l'entreprise, il est possible de se procurer les lunettes dans une quinzaine de boutiques physiques aujourd'hui.