À court terme, Osmo vise à utiliser sa technologie pour créer des parfums et des produits odorants plus sûrs et plus durables. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. À plus long terme, l'entreprise rêve de pouvoir « téléporter » des odeurs d'un endroit à un autre, un défi qui démontrerait la capacité de son IA à comprendre en profondeur les subtilités de l'olfaction.

Au-delà, les applications potentielles sont nombreuses : répulsifs à insectes plus efficaces ou expériences de réalité augmentée plus immersives.