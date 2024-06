Comment l'IA donne aux ordinateurs le sens de l'odorat

Lorsque vous sentez une odeur, c'est environ 400 récepteurs olfactifs qui sont mis à contribution. Les scientifiques cherchent assidûment à reproduire cette complexité au moyen de capteurs aptes à détecter et identifier les molécules aériennes. Néanmoins, pour que ces capteurs s'avèrent réellement utiles, il est impératif qu'ils puissent interpréter lesdites molécules d'une manière analogue à l'expérience sensorielle humaine. C'est précisément à ce stade qu'intervient l'apprentissage automatique.

Celui-ci s'avère indispensable pour cartographier la structure moléculaire des composés odorants aux mots employés par les humains pour décrire les odeurs. À titre d'exemple, un modèle peut effectivement apprendre à associer des vocables tels que « sucré » et « dessert » à des composés spécifiques comme la vanilline. Pour fonctionner adéquatement, ces modèles d'apprentissage automatique requièrent d'imposants ensembles de données, ce qui rend la tâche assez ardue. En plus de cela, la description verbale des odeurs par les humains est nettement plus complexe que celle des images ou des sons, ce qui a longtemps limité la disponibilité des données nécessaires.

En 2015, un tournant décisif survint avec le lancement du DREAM Olfaction Prediction Challenge, une compétition qui a permis aux chercheurs d'accéder à des ensembles de données collectés par Andreas Keller et Leslie Vosshall (biologistes spécialisés dans l'olfaction). Les modèles devaient prédire des descriptifs olfactifs tels que « sucré », « fleur » ou « fruit » en fonction de la structure moléculaire qu'on leur présentait. Un modèle s'est hissé au-dessus de tous les autres en usant une technique complexe de machine learning (le random forest) et a remporté la compétition. L'événement a été un catalyseur majeur pour les progrès en olfaction artificielle ; le domaine stagnait et a été soudainement redynamisé.