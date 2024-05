Comment Google Assistant, Alexa et Siri peuvent être détournés pour donner des réponses malveillantes aux utilisateurs

Les assistants vocaux comme Google, Cortana, Siri, ou encore Alexa sont de plus en plus utilisés et fiables, mais ils ne sont pas toujours protégés contre les attaques qui pourraient remettre en question leurs règles de sécurité et de confidentialité. Des chercheurs explorent les vulnérabilités de ces systèmes aux attaques adverses et proposent des parades pour les rendre plus robustes.