Cette IA écoute le son des claviers pour deviner quelles touches sont pressées… et tombe juste 95 fois sur 100 !

Leur publication débute en rappelant qu'« avec les récents développements du deep learning, l'omniprésence des microphones dans les téléphones et l'essor des services en ligne, les attaques par canal acoustique présentent une menace plus grande que jamais pour les claviers. » L'objectif est bien de faire la démonstration de ce danger et de donner quelques pistes pour s'en protéger.

Le modèle énoncé dans l'étude a tout de même une limite : il doit pouvoir s'exercer sur le clavier ciblé avant d'être efficace. Pour un pirate, il faut d'abord un logiciel ou périphérique permettant d'en enregistrer les frappes. Dans leur démonstration, les chercheurs ont utilisé un smartphone et un MacBook Pro. Sur cet ordinateur, 36 touches ont été pressées 25 fois chacune et les sons émis ont été captés par le téléphone mobile.

Le modèle a alors pu établir des formes d'onde et des spectrogrammes permettant de visualiser les différences et les points communs à chaque frappe. À partir de ces données, le système pouvait désormais les reconnaître avec une précision de 95 %.

Mais il y a des alternatives. Avec le développement de la visioconférence suite à la pandémie de COVID-19, les chercheurs ont envisagé l'utilisation d'un logiciel tiers, comme Zoom ou Skype. Avec ces deux logiciels, le système conserve une précision respective de 93 % et 91,7 %.