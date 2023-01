Skype fait le plein de nouveautés, on vous explique tout

Puisque Microsoft a gentiment partagé la liste des améliorations, entre celles s'adressant à Windows, Mac, Linux et la version web d'un côté, et aux appareils Android et iOS de l'autre, commençons par la première partie. Il existe tout de même une fonctionnalité commune aux deux versions qui n'est autre que la traduction de voix naturelle. L'idée est de synthétiser la voix d'un intervenant en temps réel par le biais d'une IA durant un appel vidéo traduit.

Cela va justement de concert avec la nouvelle et bien pratique fonctionnalité qu'est le traducteur Skype. Si les participants d'un appel parlent différentes langues, le logiciel détectera automatiquement les langues et les traduira dans la langue de chaque interlocuteur.

La version PC et web de Skype a également droit à des ajouts plus cosmétiques, comme une personnalisation plus poussée des paramètres de son identifiant, mais aussi pour le thème de Skype qui ajoute… plus de couleurs. Nouvelle version oblige, de nombreuses corrections de bugs et améliorations de stabilité sont évidemment de la partie.