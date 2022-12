Enfin ! Microsoft va donner un coup de jeune bien mérité à Skype

Le 14 décembre dernier, la société américaine a publié un long post de blog dans lequel elle a présenté en détail l’ensemble des nouveautés attendues à destination de Skype. Si l’application conservera les fonctionnalités qui ont forgé son succès, elle entend bien teinter l’expérience d'une touche de modernité. Le géant annonce une interface personnalisable entièrement repensée, des émoticônes animés, de meilleures performances ou encore divers correctifs de bugs. En somme, une version de Skype plus complète, plus ergonomique et divertissante grâce aux nombreux éléments de customisation. Vous en espériez plus ? Eh bien Skype nous réserve encore quelques surprises.