Avant la sortie de Windows 11, Skype se refait une beauté sur iPhone et Mac

Microsoft n’abandonne pas Skype et le fait savoir. Dans son dernier article de blog, la firme de Redmond annonce une nouvelle mise à jour de son logiciel, destinée à l’améliorer, le moderniser et le rendre plus rapide et fiable. À commencer par la phase d’appel, la « partie la plus importante » de Skype, qui se pare de nouvelles mises en page, de thèmes et de nouveaux moyens pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices de se sentir plus proches lors d’un appel. Microsoft estime que ces modifications permettront à Skype d’être « la meilleure expérience d’appel vidéo au monde ». Rien que ça.