Windows 11 : Skype mis de côté, Teams au rendez-vous ?

On ne peut pas dire que Microsoft n'a pas tout fait pour faire survivre Skype le plus longtemps possible, alors même que nombre d'utilisateurs étaient déjà partis sur d'autres plateformes pour communiquer entre eux. En plus de la pré-installation du logiciel sur Windows 10 , le système d'exploitation s'était vu agrémenté d'un bouton « Meet Now », apparu dans la barre des tâches lors d'une mise à jour de sécurité obligatoire en 2020. Ce bouton permet de lancer des appels sur Skype et d'y participer sans avoir à s'inscrire ou à télécharger quoi que ce soit de plus.