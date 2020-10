Skype : vous pourrez bientôt demander la parole en "levant la main" virtuellement

Mais la version 8.65 de Skype Insider ne se contente pas de cet ajout. Elle affiche également d'autres nouveautés… qu'on retrouve aussi déjà chez la concurrence. Par exemple, les utilisateurs d'Android ont désormais la possibilité de flouter leur arrière-plan. Une fonction déjà proposée par Skype à l'heure actuelle, mais pour l'heure restreinte aux appareils sous Windows, macOS ou Linux.

De même, Microsoft a apporté quelques nouveautés à Meet Now, son outil de visioconférence sans inscription ni téléchargement. Celui-ci fonctionne ainsi dorénavant avec le navigateur Safari. De plus, si vous avez installé l'application, vous pourrez prochainement rejoindre une réunion Meet Now en collant simplement une URL ou un identifiant dans le logiciel.

Enfin, comme d'ordinaire, Skype Insider 8.65 débarque avec son lot d'améliorations mineures et de corrections de bugs. Le tout doit être déployé progressivement dans les prochains jours.